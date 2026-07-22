La doppietta di Davide Frattesi nei primi dieci minuti di gioco (con secondo gol agevolato da una papera grossolana del portiere avversario) apre la goleada dell'Inter nell'amichevole disputata quest'oggi contro l'Aasen, formazione amatoriale tedesca. Ben 16 le reti segnate dalla squadra di Cristian Chivu, con Pio Esposito mattatore con cinque reti tutte nella ripresa dopo essere rimasto in panchina nel primo tempo. Nel video a fondo pagina, potrete vedere gli highlights della galoppata nerazzurra.

VIDEO - Aasen-Inter 0-16, gli highlights
Sezione: Focus / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 17:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.