Spazio al calciomercato dell'Inter nel video pomeridiano. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi prendere dalla fretta e promette cose in grande, mentre il tifoso vede i giorni passare senza particolari movimenti.

Esclusiva su Massolin, il difensore potrebbe arrivare dalla Premier: occhi su Stones e Romero. Spence nome caldo per la fascia, Diouf commenta il suo nuovo status da esterno.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 17:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.