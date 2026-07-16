L'esordio in campionato con l'Inter? A questa domanda ha risposto Samuele Birindelli, difensore del Monza "Uno stimolo: meglio, non vediamo l'ora che il campionato inizi e che la preparazione finisca prima possibile, sia per il caldo che la fatica. Giocare contro l'Inter è sempre bello", ha detto a Sky Sport. Birindelli ha parlato poi del nuovo corso: "Juric mi ha fatto un'ottima impressione, sia lui che tutto lo staff. Persone serie, con un obiettivo ben preciso e capaci benissimo di trasmettere concetti ben precisi, da mettere in campo. Duelli, difesa a uomo e grossa intensità, giocando un calcio comunque propositivo, verticalizzando quando abbiamo la palla e guardando avanti, per fare male e andare dritto al sodo. Un po' com'è lui come persona". Le pariole sono state riprese da TMW.