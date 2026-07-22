Nel corso dell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato anche del tema dei nuovi stadi, anche in prospettiva Europei del 2032: "Parlerò di questo tema perché entro il 31 luglio dobbiamo compilare il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032. Per questo dico che il CT è sì una priorità, ma gli Europei sono fondamentali per una questione di sviluppo. Una legge esiste, ma non è sufficiente per dare un boost all'accelerazione. Oramai siamo certi di avere un numero sufficiente per presentare alla UEFA un dossier con 5 stadi pronti e altri 8/10 che si agganceranno". Malagò ha anche parlato di un obiettivo nuovo fissato dalla Federcalcio: "Nel 2033 sarebbe bello poter portare gli Europei femminili, dove c'è una potenzialità enorme e abbiamo un gap moderno con i paesi anglosassoni".

Ho trovato un'AIA sconquassata

Nelle sue dichiarazioni c'è anche un commento alle recenti vicende legate al mondo arbitrale: "So delle polemiche arbitrali che ci sono state. Io sono arrivato e oltre ai dirigenti, alla questione CT, al dossier sugli stadi ho anche trovato un'AIA sconquassata. C'è un percorso per andare alle elezioni e ho voluto mantenere la loro autonomia. Io monitoro, ma una cosa la devo dire: non mi sembra che al Mondiale gli arbitri siano andati male e il capo degli arbitri della FIFA è Pierluigi Collina. Abbiamo Nicola Rizzoli che ha un grande ruolo tra Nord e Su America. Vuol dire che la nostra scuola è molto valida. Daniele Orsato ha un curriculum di tutto rispetto".