Dopo aver parlato ai cronisti presenti nel ritiro in terra tedesca, Andy Diouf si è intrattenuto anche ai microfoni di Inter Tv questa mattina: "E' stata una stagione fantastica per me anche perché è stato il mio primo anno, quando vuoi vincere vuoi farlo ancora per cui faremo del nostro meglio per portare a casa ancora trofei anche quest'anno. La prima stagione non è mai facile in serie A soprattutto in un grande club come l'Inter. Ma ora mi sento bene, sono a mio agio con tutti, lo staff, i compagni, per cui avanti tutta.

Si lavora duro, questi giorni di ritiro non sono facili ma è fondamentale per fare poi una buona stagione" conclude il centrocampista.