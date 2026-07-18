Prosegue l'avvicinamento del Monza all'esordio in campionato contro l'Inter. I brianzoli hanno giocato quest'oggi un'amichevole contro la Pro Vercelli, vincendo per 4-3. Piemontesi avanti al 7' grazie alla rete di Burruano. Poi il pari biancorosso arrivato in seguito all'autorete di Van Koeverden. Colpani ha allungato per il Monza, ma Rutigliano ha pareggiato i conti. La squadra lombarda ha segnato ancora due volte con Forson e Petagna, prima della rete di Comi per il definitivo 4-3.