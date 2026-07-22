Nel giorno della presentazione come nuovo tecnico della Pianese, Andrea Zanchetta torna anche sulla sua esperienza all'Inter, culminata con la conquista dello Scudetto Primavera di due stagioni fa. Parlando anche della squadra di oggi: "Per me l'Inter è sempre da Scudetto, è la squadra che tifo da quando ho 6 anni! A parte gli scherzi, è per me il gruppo più attrezzato, più coeso e indirizzato su determinati obiettivi. Chi vince non lo fa mai per caso, ma certamente ci sarà da vedere la concorrenza come sarà, come si attrezzerà. A ora, però, la compagine nerazzurra è la più forte".

Zanchetta ha invece mostrato scetticismo sulle seconde squadre: "Quello delle U23, invece, è un tasto difficile da decifrare, è un progetto che nasce per i giocatori delle giovanili, per creare uno step intermedio con il calcio dei grandi visto che il campionato Primavera ha un dislivello troppo ampio con il resto. Se è così va bene, altrimenti ha poco senso".