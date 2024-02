In esclusiva al canale YouTube della Lega Serie A, Federico Gatti ha parlato della sua carriera e, ovviamente, anche del match con l'Inter: "Prima guardavo le partite solo come uno spettatore qualsiasi, ora invece le vivo in campo - racconta il difensore juventino - Alla Juve ci sono pressioni che non si possono spiegare, non è come giocare nelle altre squadre anche se in Serie A finora ho giocato solo qui. Dobbiamo tenere i piedi per terra e arrivare il più in alto possibile. La sfida con l'Inter? Una partita sentitissima e bellissima. San Siro è uno degli stadi più belli d’Europa.

Secondo me, due squadre più forti d’Italia però, per me, non è una partita decisiva perché ci sono ancora tanti punti in gioco. Lautaro e Thuram sono due attaccanti molto forti, difficili da marcare. Si completano, hanno delle caratteristiche differenti, ma tutta l’Inter è forte. È molto solida, però vedremo... Il prossimo capitolo della mia carriera è quello di alzare un trofeo: sono sicuro che succederà".