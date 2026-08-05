L'Inter U23 passa 0-3 a Lecco e continua nel migliore dei modi il suo avvicinamento all'esordio ufficiale del 14 agosto, quando sarà attesa dalla trasferta di Sestri Levante contro il Vado per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Nell'amichevole di oggi pomeriggio, andata in scena al Rigamonti-Ceppi, casa dei blucelesti, la squadra di Vecchi ha avuto la meglio grazie a una prestazione di ottimo livello.

Doppio Zuberek e Matarrese: l'Inter U23 vince e convince

Vecchi conferma il 3-4-2-1 ruotando gli uomini rispetto alla gara di Zenica contro l'AlbinoLeffe. Jan Zuberek però colpisce subito, al 14', e sblocca la partita, ripetendosi quattro minuti più tardi con la doppietta personale. Il Lecco non crea granché, pur cambiando praticamente tutta la squadra in campo e l'Inter ne approfitta a una manciata di secondi dal novantesimo con Matarrese, che chiude i conti sullo 0-3.

Ottime risposte quindi per l'allenatore bergamasco, che non può che dirsi soddisfatto di quanto la sua Inter U23 sta facendo vedere in queste amichevoli estive. Ultimo impegno di preparazione alla nuova stagione il 9 agosto, domenica, a Crema, con la seconda squadra nerazzurra che sarà di scena sul campo della Pergolettese.

IL TABELLINO

LECCO-INTER 0-3

Marcatori: 14' e 18' Zuberek, 88' Matarrese

LECCO (3-4-2-1): 1 Dalmasso, 20 Mihali (27 Triacca 46'), 5 M. Arena (23 Meleddu 46'), 80 Kritta (3 Sinn 46'); 99 Manetti (72 Polonioli 46'), 21 Metlika (26 F. Arena), 17 Pellegrino (6 Mallamo 46'), 78 Anastasini (19 Litti 46'); 75 Nova (79 Moutassime 46'), 37 Papotti (30 Fasan); 11 Galeandro (97 Parker 46').

A disposizione: 22 Vettorel, 8 Bonaiti, 71 Çaça, 73 Santulli.

Allenatore: F. Valente.

INTER U23 (3-4-2-1): 21 Taho (12 Raimondi 71'), 17 Donato (24 Re Cecconi 61'), 15 Stante (4 Breda 61'), 3 Jakirovic (25 Peletti 85'); 18 Amerighi (5 Milani 61'), 7 Kaczmarski (16 Venturini 61'), 14 Bovo (6 Cerpelletti 46'), 13 Rocca (2 Aidoo 46'); 20 Mancuso (8 Fioridilino 71'), 11 Franchi (9 Agbonifo 71'); 22 Zuberek (23 Matarrese 46').

A Disposizione: 1 Melgrati, 19 Prestia.

Allenatore: S. Vecchi