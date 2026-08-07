Gabriel Lunetta, pedina offensiva del Catania, ha parlato ai microfoni de La Sicilia. Focus particolare sull'inizio di campionato: "Quest'anno ci attende un avvio tosto, con Inter U23 e Monopoli, ma noi vogliamo partire subito bene. Salernitana e Bari favorite insieme a noi? I verdetti li dà il campo, se ci accreditano come una delle pretendenti è meglio per noi, ma il percorso lo dobbiamo tracciare noi stessi", ha detto.