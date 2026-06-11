Stefano Vecchi resterà all’Inter. L’allenatore lombardo, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, guiderà l’Under 23 anche per la stagione 2026/27. Nelle scorse ore, in un contatto diretto tra società e l’entourage del tecnico, è stata ribadita la volontà di proseguire insieme.

MALCONTENTO

Anzi, chi sta vicino a Vecchi ha pure manifestato il proprio malcontento per alcune indiscrezioni - ritenute fuori luogo e non veritiere - su un addio anticipato, magari anche a stagione in corso, ai nerazzurri da parte dello stesso Vecchi, in un periodo in cui la seconda squadra del club campione d'Italia faticava a trovare risultati, perdendo così il treno per i playoff che a lungo è sembrato alla portata.

Sezione: Esclusive / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 11:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.