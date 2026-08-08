Dopo che nella seconda uscita stagionale la sua Pergolettese ha sconfitto la formazione di Serie D del Club Milano, il tecnico cremasco Antonio Giosa, parlando ai canali ufficiali gialloblu, ha presentato la partita di domani che vedrà opposti i suoi uomini all'Inter U23: "Alziamo il livello. È una scelta condivisa, una scelta fortemente voluta, proprio perché poi da venerdì prossimo iniziano le partite che contano. Cercavamo un avversario contro cui testare il nostro livello, sapendo che si tratta sempre di calcio d'agosto. Sappiamo che c'è da lavorare sodo, c'è da non perdere entusiasmo e convinzione in quello che facciamo. Anche col Club Milano ho visto cose fatte meno bene, ma tante cose buone che, secondo me, quando poi la condizione ci sorreggerà maggiormente, ci daranno soddisfazione".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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