Il Catania, primo avversario dell'Inter Under 23 nel prossimo campionato di Serie C girone C, parte con i favori del pronostico nella corsa alla promozione in Serie B. Secondo le quote delle agenzie di scommesse sportive, la formazione rossoazzurra è indicata come la principale candidata al salto di categoria, davanti a due piazze ambiziose come Salernitana e Bari: il ritorno in cadetteria degli etnei dopo l'ultima esperienza nel 2015 conclusa con la retrocessione per illecito sportivo occupa infatti il primo posto nelle previsioni dei bookmaker con una quota promozione fissata a 2.25, rispetto alla quota 4 di campani e pugliesi.

Più distanti le altre formazioni. Cosenza e Foggia vengono indicate a quota 16.00, mentre un gruppo composto da Crotone, Monopoli, Barletta, Inter U23, Casertana e Potenza si attesta a 33.00. Seguono Audace Cerignola a 50.00, poi Scafatese, Savoia, Sorrento, Giugliano, AZ Picerno e Casarano tutte quotate a 66.00. Chiudono la graduatoria Altamura e Cavese, entrambe a 100.00.