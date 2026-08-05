Valente, tecnico del Lecco, si è soffermato sulla pesante sconfitta della sua squadra in amichevole contro l'Inter U23. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di LeccoOnline: "Sui gol abbiamo perso palla in momenti da gestire meglio. Bisogna evitare questi errori, essere più lucidi nel palleggio e veloci della riaggressione. Con l'impegno e il duro lavoro degli ultimi giorni era difficile avere le gambe fresche, senza contare che i primi undici messi in campo non avevano mai giocato insieme".