Prosegue nel migliore dei modi la preparazione estiva dell'Inter Under 23, che supera con un netto 3-0 il Lecco nell'amichevole disputata ieri. Una prestazione convincente da parte della formazione nerazzurra, capace di controllare la gara e di mettere in mostra buone trame di gioco in vista dei prossimi impegni. Grande protagonista dell'incontro è stato Zuberek, autore di una doppietta che ha indirizzato il match a favore dell'Inter Under 23. A completare il successo ci ha pensato Matarrese, che ha firmato il gol del definitivo 3-0, suggellando un'altra prova positiva della squadra. L'amichevole ha rappresentato un importante test per lo staff tecnico, che ha potuto valutare la condizione del gruppo e raccogliere indicazioni incoraggianti in vista dell'inizio della nuova stagione. Per l'Inter Under 23 arrivano così segnali positivi sia dal punto di vista del risultato sia sotto il profilo della prestazione.