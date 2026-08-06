Prosegue nel migliore dei modi la preparazione estiva dell'Inter Under 23, che supera con un netto 3-0 il Lecco nell'amichevole disputata ieri. Una prestazione convincente da parte della formazione nerazzurra, capace di controllare la gara e di mettere in mostra buone trame di gioco in vista dei prossimi impegni. Grande protagonista dell'incontro è stato Zuberek, autore di una doppietta che ha indirizzato il match a favore dell'Inter Under 23.  A completare il successo ci ha pensato Matarrese, che ha firmato il gol del definitivo 3-0, suggellando un'altra prova positiva della squadra. L'amichevole ha rappresentato un importante test per lo staff tecnico, che ha potuto valutare la condizione del gruppo e raccogliere indicazioni incoraggianti in vista dell'inizio della nuova stagione. Per l'Inter Under 23 arrivano così segnali positivi sia dal punto di vista del risultato sia sotto il profilo della prestazione.

Inter U23, tris al Lecco: doppietta di Zuberek e gol di Matarrese
Sezione: Inter U23 / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 15:56
Autore: Giammarco Probo
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