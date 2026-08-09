Nell'ultimo impegno della preseason l'Inter U23 fa visita alla Pergolettese. Poi sarà tempo di fare sul serio, con la Coppa Italia Serie C il 14 agosto, contro il Vado e l'esordio in campionato la domenica dopo, 23 agosto, sul campo del Catania. I nerazzurri sfideranno i cremaschi dopo aver battuto il Lecco 3-0 a domicilio in settimana.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18, in quella che sarà l'ultima possibilità per i ragazzi di Vecchi di mettere minuti nelle gambe in vista della stagione. D'altro canto, lo stesso Vecchi potrà raccogliere approfittare della gara per raccogliere le ultime informazioni del precampionato. Un precampionato convincente, che sicuramente ha dato buone indicazioni allo staff dell'allenatore bergamasco.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 15:06
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.