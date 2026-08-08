Il tecnico Michele Marcolini ha parlato ai microfoni di TuttoC dello spostamento al meridione dell'Inter U23: "La regola è quella: ogni anno cambiano il girone. C'è ancora un po' di scetticismo sulle seconde squadre, siamo il paese del campanilismo e quindi capisco che per i tifosi possa essere una novità non ben digerita. Ma credo che le seconde squadre siano importanti perché danno la possibilità ai giovani di fare esperienza in un campionato impegnativo come la Serie C: per i giovani, non c'è niente di meglio che giocare per potersi migliorare".