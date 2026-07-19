I giovani nerazzurri dell'Inter U23 stanno svolgendo il ritiro estivo a Livigno, nella cittadina in Alta Valtellina. Il raduno c'è stato una settimana fa e da giovedì la squadra si sta allenando in montagna. Mercoledì 22 ci sarà la prima amichevole.

Le amichevoli

Mercoledì 22 luglio, ore 17:00: Inter U23-US Grosio (CS Aquagranda, Livigno)

Domenica 26 luglio, ore 17:30: Novara-Inter U23 (Borgomanero)

Domenica 2 agosto, ore 17:30: AlbinoLeffe-Inter U23 (Zanica)

Mercoledì 5 agosto, ore 18:00: Lecco-Inter U23 (Lecco)

Domenica 9 agosto, ore 18:00: Pergolettese-Inter (Crema)

15-16 agosto: primo turno eliminatorio Coppa Italia Serie C

22-23 agosto: prima giornata campionato Serie C