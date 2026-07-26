Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Amerini, l'Inter U23 perde l'amichevole contro il Novara. La formazione nerazzurra parte benissimo, poi i piemontesi concretizzano la rimonta grazie alla rete di Lorenzini e al tiro dai 25 metri di Graziani. La partita si è giocata a Borgomanero. Dopo la prima fase del ritiro a Livigno, i ragazzi di Vecchi hanno dunque disputato la prima partita della stagione. Un'amichevole utile per mettere minuti nelle gambe.