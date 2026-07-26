Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Amerini, l'Inter U23 perde l'amichevole contro il Novara. La formazione nerazzurra parte benissimo, poi i piemontesi concretizzano la rimonta grazie alla rete di Lorenzini e al tiro dai 25 metri di Graziani. La partita si è giocata a Borgomanero. Dopo la prima fase del ritiro a Livigno, i ragazzi di Vecchi hanno dunque disputato la prima partita della stagione. Un'amichevole utile per mettere minuti nelle gambe.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 19:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione