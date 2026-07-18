Prima risposta negativa: l'Inter ha detto no alla Salernitana che in queste ore aveva fatto un sondaggio per Giuseppe Prestia, fuoriquota della formazione Under 23 nerazzurra. Secondo Salerno Today, l'Inter non appare disposta a privarsi dell'ex Cesena, che era finito nel mirino del diesse della Salernitana Daniele Faggiano già la scorsa stagione. L'Inter Under 23, a propria volta, è interessata al centrocampista della compagine granata Rocco Di Vico.