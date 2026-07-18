Prima risposta negativa: l'Inter ha detto no alla Salernitana che in queste ore aveva fatto un sondaggio per Giuseppe Prestia, fuoriquota della formazione Under 23 nerazzurra. Secondo Salerno Today, l'Inter non appare disposta a privarsi dell'ex Cesena, che era finito nel mirino del diesse della Salernitana Daniele Faggiano già la scorsa stagione. L'Inter Under 23, a propria volta, è interessata al centrocampista della compagine granata Rocco Di Vico

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 15:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.