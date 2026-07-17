L'Inter guarda alla Salernitana per rinforzare la propria squadra Under 23: il quotidiano Il Mattino svela infatti l'interesse per il centrocampista granata classe 2007 Rocco Di Vico, che piace anche al Barletta neopromosso in Serie C e che potrebbe essere una delle avversarie della squadra di Stefano Vecchi in campionato. Il giovane centrocampista dovrà prima rinnovare il suo contratto con la Bersagliera, attualmente in scadenza nel 2027, per poi essere ceduto in prestito.
Sezione: Inter U23 / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 19:21
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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