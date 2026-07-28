Il nome che continua a tenere banco sul mercato del Palermo è quello di Issiaka Kamaté. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia, tra Palermo e Inter è stato raggiunto da tempo un accordo e manca solamente il via libera dal calciatore, che ha anche richieste dall'estero. Il club rosanero continua a lavorare attivamente sul mercato e ha messo nel mirino anche un giovane dell'Atalanta, si tratta di Dominic Vavassori.