Alessandro Birindelli ha ricavato informazioni positive a 360° dall'amichevole vinta dal Novara a spese dell'Inter Under 23, battuta in rimonta grazie ai gol di Lorenzini e Graziani dopo il momentaneo vantaggio di Amerighi: "Oggi (ieri, ndr) ci interessava vedere una squadra che lavorasse insieme, compatta, e che reagisse alle situazioni, come è stato dopo il gol preso - le sue parole riportate dai canali ufficiali del club piemontese -. Oltretutto anche chi è entrato, è entrato bene, questo mi ha fatto piacere. Dopo venti giorni di lavoro posso dirmi contento. Anche i tre difensori che sono partiti dall’inizio hanno fatto bene, hanno lavorato nel modo giusto anche coi centrocampisti e coi quinti. È stato bello giocare con la tribuna piena, ringraziamo i tifosi azzurri per essere venuti numerosi. Dobbiamo noi essere i primi a trasportare i tifosi con l’atteggiamento giusto e le prestazioni in campo".