Elio Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ha parlato del futuro del suo assistito a Primicias Ya su America Tv: "Stiamo valutando l'opzione migliore, abbiamo diverse cose in ballo da valutare. In qualunque momento potrebbe prendere una decisione". Nel corso della trasmissione, come evidenzia Tmw, si è parlato del Como come pista al momento più calda. Da escludere, invece, un ritorno in Argentina.

Quindici giorni fa, Icardi ha deciso di lasciare il club turco e ora è dunque disponibile per una nuova avventura all'estero.