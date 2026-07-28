Elio Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ha parlato del futuro del suo assistito a Primicias Ya su America Tv: "Stiamo valutando l'opzione migliore, abbiamo diverse cose in ballo da valutare. In qualunque momento potrebbe prendere una decisione". Nel corso della trasmissione, come evidenzia Tmw, si è parlato del Como come pista al momento più calda. Da escludere, invece, un ritorno in Argentina.

Quindici giorni fa, Icardi ha deciso di lasciare il club turco e ora è dunque disponibile per una nuova avventura all'estero.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 22:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione