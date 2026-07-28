Sono state 48 ore a dir poco folli nel calcio italiano. Prima il possibile approdo di Pirlo come ct della nazionale, poi la frenata per i problemi legati alla sponsorizzazione del tecnico con l'agenzia russa di scommesse Finbet. Dunque le parole di Malagò: "La involuzione sul nominativo prescelto che era quello di Andrea Pirlo ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura ed è stata una semplice valutazione di opportunità, non ho fatto in tempo a leggere tutto ma qualcosa ho letto. Non ci sono altre interpretazioni o altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa scelta". Sono arrivate anche le dimissioni di Leonardo e Maldini. E' arrivato Mancini come nuovo ct e Ranieri come direttore tecnico. Il corso può partire, nonostante ore a dir poco folli che hanno destabilizzato ancora una volta l'opinione pubblica.