Dopo una stagione in cui ha dimostrato di essere un giocatore di lusso per la categoria, il capitano dell'Inter U23 Giuseppe Prestia è finito nei radar della Salernitana. I granata hanno chiuso al terzo posto nel girone C la scorsa stagione e sono una delle piazze più ambiziose del campionato alle porte, con l'obiettivo di tornare in Serie B. Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, la società campana starebbe pensando a Prestia come colpo per rinforzare la difesa. In queste ore la dirigenza avrebbe condotto dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Nessuna trattativa avanzata, a oggi, ma ci sono stati i primi contatti tra le parti.

Inter U23 e Salernitana potrebbero affrontarsi nella prossima stagione, con la seconda squadra nerazzurra che dovrebbe essere inserita, a meno di sorprese, nel girone C. Prosegue intanto il ritiro di Livigno per la squadra di Vecchi, con Prestia regolarmente aggregato alla squadra. Nei prossimi giorni la prima amichevole, il 22 luglio, contro i valtellinesi del Grosio.