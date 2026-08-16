Josep Martinez si prepara a vivere una stagione speciale. Il portiere spagnolo è candidato a iniziare la sua prima annata da titolare dell’Inter, almeno sulla carta e in attesa della concorrenza di Ivan Provedel. Il precampionato ha fornito indicazioni rassicuranti. Martinez ha mostrato sicurezza tra i pali e una crescita che sembra aver convinto l’ambiente nerazzurro.

La stagione è ormai alle porte e il portiere vuole arrivare all’esordio ufficiale con la massima fiducia. Dopo l’ultima amichevole contro il Betis a Bari, Martinez ha affidato ai social il suo messaggio, mostrando di avere già la testa al campionato: “Ottimo ultimo test vs Real Betis. Con la testa già all’inizio del campionato. Ci vediamo sabato a San Siro.”

Alternanza tra i pali?

Per Martinez sarà un passaggio fondamentale. Dopo aver vissuto la scorsa stagione alle spalle di Sommer, ora potrebbe arrivare finalmente la grande occasione per diventare il numero uno dell’Inter. La concorrenza di Provedel resta però un elemento da tenere in considerazione. Il nuovo portiere ha infatti mostrato buone qualità durante il precampionato e potrebbe rappresentare una valida alternativa. La gerarchia, dunque, è ancora da definire definitivamente. Ma Martinez parte con una certezza: le prestazioni offerte durante l’estate hanno rafforzato la sua candidatura.