Da poche ore nuovo giocatore dell'Inter, Djed Spence si presenta ai tifosi con un simpatico video su X. Ecco le risposte del giocatore inglese nell'ultimo contenuto postato dal club sui social.

Le risposte di Djed Spence

Mattiniero o 'notturno'?
"Notturno".

Una cosa senza cui non puoi vivere?
"Il mio cellulare".

L'ultima cosa che hai cercato su Google?
"L'Inter"

La canzone più imbarazzante nella tua playlist?
"Non ce l'ho".

L'emoji che usi di più?
"La faccina che ride probabilmente"

Chi interpreteresti in un film?
"Spiderman"

Che superpotere sceglieresti?
"Ipersenso"

Una parola che i tuoi amici userebbero per descriverti?
"Chill guy"

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 16:00
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.