Akanji è tornato e lo ha fatto nel modo migliore. Dopo aver saltato le precedenti uscite del precampionato, il difensore svizzero ha finalmente disputato i suoi primi minuti dell’estate nell’amichevole di Bari contro il Betis, confermando subito di essere un elemento fondamentale per l’Inter di Chivu.

Akanji è entrato nella ripresa al posto di Bovio ed è partito al centro della difesa, mostrando immediatamente sicurezza, personalità e leadership. Poi, con l’ingresso di Stones, il suo ex compagno di squadra al City, Chivu lo ha spostato sul centrosinistra, lasciando all’inglese la posizione centrale. Una prestazione da vero leader, quella dello svizzero, che sembra essere tornato esattamente come aveva lasciato: concentrato, solido e pronto a prendersi responsabilità importanti all’interno della nuova Inter.

Il feeling con Stones rappresenta inoltre un’arma in più per Chivu. I due conoscono bene il calcio ad alto livello e hanno condiviso esperienze importanti: ora possono ritrovarsi insieme anche in nerazzurro, dando al tecnico diverse soluzioni tattiche. Al termine della sfida contro il Betis, Akanji ha affidato ai social le sue prime parole dopo il ritorno in campo: “First 45 in the tank. Good to get the win. ”