Nel calcio moderno, anche i social possono diventare una fonte importante di indizi. E in casa Inter, un gesto apparentemente semplice non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Benjamin Pavard ha infatti ripostato nelle sue Instagram Stories una storia pubblicata da capitan Lautaro Martinez. Un piccolo segnale che ha immediatamente attirato l'attenzione del popolo nerazzurro, soprattutto alla luce delle tensioni che sembravano esserci state tra il difensore francese e il capitano argentino.

Non ci sono conferme ufficiali, ma il gesto di Pavard sembra raccontare un clima decisamente più sereno. Il francese appare sempre più reintegrato nell'ambiente nerazzurro e, con ogni probabilità, sembra aver riconquistato anche la fiducia e il feeling con Lautaro.

Un dettaglio social che, in attesa di conferme sul campo, alimenta una sensazione precisa: Pavard è sempre più vicino a far parte della rosa dell'Inter 2026/27. E se il rapporto con il capitano è tornato disteso, per il francese potrebbe essere un ulteriore passo verso la definitiva permanenza in nerazzurro.