Djed Spence è diventato nella giornata di ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno inglese si è presentato ieri sera con un'intervista rilasciata ai canali ufficiali, dopo un bel video con l'eclissi che si trasforma nello Scudetto dell'Inter. Tanti giochini social tra il giocatore e la società nerazzurra. Quest'oggi Spence ha annunciato su Instagram (nelle stories) di aver aperto un canale Youtube, invitando i tifosi a iscriversi "per seguire il viaggio in nerazzurro".