Djed Spence è diventato nella giornata di ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno inglese si è presentato ieri sera con un'intervista rilasciata ai canali ufficiali, dopo un bel video con l'eclissi che si trasforma nello Scudetto dell'Inter. Tanti giochini social tra il giocatore e la società nerazzurra. Quest'oggi Spence ha annunciato su Instagram (nelle stories) di aver aperto un canale Youtube, invitando i tifosi a iscriversi "per seguire il viaggio in nerazzurro".

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 22:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione