Il Real Betis ha voluto mandare un messaggio pubblico speciale di ringraziamento all'Inter, ieri avversaria nell'amichevole dello stadio 'San Nicola' di Bari: "È stato un vero onore affrontare i campioni in carica della Serie A. In bocca al lupo per la stagione, Inter!", ha scritto il club di Siviglia sul proprio profilo X.

Todo un honor habernos enfrentado a los actuales campeones de la Serie A.



¡Mucha suerte para la temporada, @Inter! pic.twitter.com/PODPnbjhTP — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 15, 2026