Il Real Betis ha voluto mandare un messaggio pubblico speciale di ringraziamento all'Inter, ieri avversaria nell'amichevole dello stadio 'San Nicola' di Bari: "È stato un vero onore affrontare i campioni in carica della Serie A. In bocca al lupo per la stagione, Inter!", ha scritto il club di Siviglia sul proprio profilo X. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 17:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.