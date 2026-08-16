Sessanta minuti in campo per Josep Martinez al San Nicola, contro il Betis. Rete inviolata e buona prestazione per l'ex Genoa, designato titolare anche per la prima gara di Serie A, sabato prossimo contro il Monza. Proprio alla sfida contro i brianzoli pensa già 'Pepo', che dopo la vittoria per 1-0 di ieri in un post su Instagram ha scritto: "Ottimo ultimo test contro il Betis. Con la testa gia all’inizio del campionato. Ci vediamo sabato a San Siro".

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 15:00
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.