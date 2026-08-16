Dopo l’ultima amichevole di preparazione contro il Betis, Lautaro Martinez ha affidato ai social il suo messaggio al mondo Inter. Il capitano nerazzurro guarda già avanti e fissa l’obiettivo sull’esordio ufficiale in campionato. “Ultima amichevole di preparazione. Ora prepariamo l’inizio della Serie A. Ci vediamo sabato a San Siro. Forza Inter”, ha scritto Lautaro nel post pubblicato sui social, accompagnato dai consueti cuori nerazzurri.



Lautaro, ancora una volta, si conferma il punto di riferimento del gruppo. Il capitano chiama a raccolta i tifosi e dà appuntamento a San Siro: l’attesa per la nuova Inter è ufficialmente terminata. E il messaggio del Toro è chiarissimo: testa alla Serie A, con San Siro pronto a riabbracciare i suoi nerazzurri.