Al termine dell'amichevole di Bari contro il Betis Siviglia, vinta dall'Inter grazie a una girata di John Stones nel finale, il difensore inglese affida ai canali social nerazzurri il proprio pensiero a caldo, indirizzato ai tifosi: "Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per l'amore e il supporto che abbiamo visto e sentito oggi. Sono davvero felice di aver giocato la mia prima partita e di aver segnato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Spero di vedervi tutti presto! Forza Inter".

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 22:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.