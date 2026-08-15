Al termine dell'amichevole di Bari contro il Betis Siviglia, vinta dall'Inter grazie a una girata di John Stones nel finale, il difensore inglese affida ai canali social nerazzurri il proprio pensiero a caldo, indirizzato ai tifosi: "Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per l'amore e il supporto che abbiamo visto e sentito oggi. Sono davvero felice di aver giocato la mia prima partita e di aver segnato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Spero di vedervi tutti presto! Forza Inter".

Stones per gli Interisti pic.twitter.com/I7jcCFbY27 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 15, 2026