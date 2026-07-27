Arriva tramite il profilo X del club nerazzurro il messaggio col quale l'Inter, a partire dal presidente Giuseppe Marotta, esprime il proprio cordoglio e si stringe a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva. Spalletti ha allenato l'Inter per due stagioni dal 2017 al 2019 e fu il tecnico artefice del ritorno in Champions League della squadra dopo diversi anni di assenza. 

Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 14:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.