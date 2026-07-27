Arriva tramite il profilo X del club nerazzurro il messaggio col quale l'Inter, a partire dal presidente Giuseppe Marotta, esprime il proprio cordoglio e si stringe a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva. Spalletti ha allenato l'Inter per due stagioni dal 2017 al 2019 e fu il tecnico artefice del ritorno in Champions League della squadra dopo diversi anni di assenza.

Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 27, 2026