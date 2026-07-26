Alle 17.30, scende in campo anche l'Under 23 di Stefano Vecchi, impegnata nel secondo test precampionato di Borgomanero contro il Novara. Ecco le formazioni ufficiali:

NOVARA: 1 Boseggia, 2 Moretti, 3 Lorenzini, 4 Collodel, 5 Miceli, 6 Basso, 7 Valdesi, 8 Dell’Erba, 9 Da Graca, 10 Lanini, 11 Lartey.

In panchina: 12 Anfossi, 13 De Nicolò, 14 Cannavaro, 15 Citi, 16 Ranieri, 17 Di Cosmo, 18 Alberti, 19 Arboscelli, 20 Ledonne, 21 Cortese, 23 Canneti, 24 Graziani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER U23: 1 Melgrati, 2 Aidoo, 3 Jakirovic, 5 Amerighi, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 9 Agbonifo, 11 Franchi, 14 Carrara, 15 Stante, 19 Prestia.

In panchina: 12 Raimondi, 21 Taho, 4 Breda, 6 Cerpelletti, 13 Rocca, 16 Venturini, 17 Donato, 18 Motta, 20 Mancuso, 22 Zuberek, 23 El Mahboubi, 24 Matarrese, 25 Peletti, 26 Re Cecconi, 27 Bovo.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Pietro Miletto di Bra. Assistenti: Federico Manfredini di Biella e Davide Palmulli di Torino.

Sezione: Focus / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 16:58
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.