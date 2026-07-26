Nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge il caso Rocchi-Inter emergono anche alcune conversazioni riguardanti Andrea Butti e Giancarlo Viglione, entrambi sentiti dagli inquirenti come persone informate sui fatti e, allo stato attuale, non inseriti nel registro degli indagati. La loro posizione, tuttavia, come spiega l'avvocato Michele La Francesca, apre un ulteriore fronte di valutazione sul piano della giustizia sportiva, soprattutto in relazione a un’eventuale responsabilità dell’Inter.
Illecito? Le sole interlocuzioni non bastano
La Procura Federale, infatti, potrà esaminare autonomamente gli atti dell’indagine penale, ma la sola presenza di interlocuzioni o dichiarazioni non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per attribuire un illecito alla società. Sarà necessario verificare la natura dei comportamenti contestati, il loro effettivo contenuto e soprattutto l’esistenza di un collegamento concreto tra le eventuali condotte individuali e il club. L’ipotesi astratta potrebbe riguardare l’articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede una responsabilità della società per fatti commessi da soggetti estranei alla struttura societaria, ma solo quando tali azioni risultino realizzate nell’interesse o a vantaggio del club. Anche in relazione all’articolo 30 CGS, relativo all’alterazione della competizione sportiva, sarebbe indispensabile dimostrare un preciso intento volto a modificare il regolare svolgimento delle gare o a ottenere un beneficio sportivo illecito.
La responsabilità di Butti non comporta coinvolgimenti dell'Inter
Un aspetto rilevante è rappresentato dalle valutazioni della Procura di Milano, che ha evidenziato l’assenza di elementi probatori concreti, ridimensionando alcune ricostruzioni a semplici ipotesi prive di adeguati riscontri. Infine, un’eventuale responsabilità personale di Butti o Viglione non comporterebbe automaticamente un coinvolgimento dell’Inter: non essendo tesserati del club né formalmente inseriti nella sua organizzazione, servirebbe un preciso titolo di imputazione previsto dal CGS. La Procura Federale dovrà quindi concentrarsi non solo sulle conversazioni, ma anche sul reale fondamento giuridico di un’eventuale responsabilità societaria.
Caso Rocchi-Inter: il nodo Butti e Viglione.— Michele La Francesca (@miklafranc) July 26, 2026
Nelle intercettazioni dell’inchiesta compaiono anche interlocuzioni che coinvolgono Andrea Butti e Giancarlo Viglione. Entrambi risultano essere stati ascoltati come persone informate sui fatti e non risultano iscritti nel registro…
Autore: Giammarco Probo
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