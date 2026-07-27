Tutto da rifare per la Nazionale: Andrea Pirlo non sarà il Ct per ammissione dello stesso attuale allenatore dell'FC United, così Gianni Malagò si è messo alla ricerca del suo sostituto. Le alternative portano sempre a Roberto Mancini (sostenuto dai club di A) e Antonio Conte. Una scelta questa però che potrebbe portare alle dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e di conseguenza anche di Leonardo: i due infatti avevano chiesta massima autonomia decisionale, e le perplessità sul nome di Pirlo da loro ampiamente caldeggiato potrebbe portare alle dimissioni.

Malagò sta provando a convincerli che il progetto va avanti lo stesso, ma nel caso di dimissioni irrevocabili, il ruolo di direttore tecnico potrebbe essere proposto a Giorgio Chiellini, anche se in quel caso dovrebbe essere trattata la risoluzione con la Juventus dove da pochi giorni ha assunto il nuovo ruolo di Chief Club Affairs Officer.