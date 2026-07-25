Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo gli impegni con la Turchia al Mondiale. Il centrocampista dell’Inter ha raggiunto la Pinetina insieme ad Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic, anche loro reduci dal torneo disputato negli Stati Uniti. Il club nerazzurro ha condiviso sui social le immagini dell’arrivo dei tre giocatori e delle prime ore di lavoro. A catturare immediatamente l’attenzione dei tifosi è stato soprattutto il nuovo look di Calhanoglu.

Il turco si è presentato al centro sportivo con una bandana sulla testa. Poco dopo, le fotografie scattate durante la sessione in palestra hanno mostrato il cambiamento: capelli completamente rasati per il regista nerazzurro.

Sui social partono le ipotesi

I sostenitori dell’Inter hanno accolto calorosamente il ritorno del centrocampista, ma non sono mancati commenti ironici e supposizioni sul motivo del taglio. Diversi utenti hanno ipotizzato un possibile trapianto di capelli, senza però alcuna conferma da parte del giocatore o della società.

Thuram scherza con il compagno

Anche Marcus Thuram ha notato il nuovo look dell’amico. L’attaccante francese, ancora in vacanza, ha commentato il post dell’Inter pubblicando una gif con un ragazzo dalla testa rasata e da un’acconciatura insolita. L’immagine scelta da Thuram ha ricordato a molti il celebre taglio sfoggiato da Ronaldo il Fenomeno durante il Mondiale del 2002. La battuta ha raccolto più di mille apprezzamenti e numerose risate, confermando ancora una volta quanto sia unito il gruppo