Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo gli impegni con la Turchia al Mondiale. Il centrocampista dell’Inter ha raggiunto la Pinetina insieme ad Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic, anche loro reduci dal torneo disputato negli Stati Uniti. Il club nerazzurro ha condiviso sui social le immagini dell’arrivo dei tre giocatori e delle prime ore di lavoro. A catturare immediatamente l’attenzione dei tifosi è stato soprattutto il nuovo look di Calhanoglu.
Il turco si è presentato al centro sportivo con una bandana sulla testa. Poco dopo, le fotografie scattate durante la sessione in palestra hanno mostrato il cambiamento: capelli completamente rasati per il regista nerazzurro.
Sui social partono le ipotesi
I sostenitori dell’Inter hanno accolto calorosamente il ritorno del centrocampista, ma non sono mancati commenti ironici e supposizioni sul motivo del taglio. Diversi utenti hanno ipotizzato un possibile trapianto di capelli, senza però alcuna conferma da parte del giocatore o della società.
Thuram scherza con il compagno
Anche Marcus Thuram ha notato il nuovo look dell’amico. L’attaccante francese, ancora in vacanza, ha commentato il post dell’Inter pubblicando una gif con un ragazzo dalla testa rasata e da un’acconciatura insolita. L’immagine scelta da Thuram ha ricordato a molti il celebre taglio sfoggiato da Ronaldo il Fenomeno durante il Mondiale del 2002. La battuta ha raccolto più di mille apprezzamenti e numerose risate, confermando ancora una volta quanto sia unito il gruppo
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Inter Social Club
Altre notizie
- 21:14 Calhanoglu e il nuovo look ad Appiano, arriva lo sfottò di Thuram
- 20:59 Napoli, Di Lorenzo: "Lukaku? Anno difficile per lui, ma lo aspettiamo"
- 20:44 fcinPavard resta in uscita ma proverà a convincere Chivu. In caso di partenza...
- 20:39 Milan, Amorim: "La partita va controllata meglio. Camarda resta con noi"
- 20:25 GdS - Non solo Bisseck, in arrivo anche il rinnovo di Esposito
- 20:10 La Russa ancora su Pirlo: "Un'altra scommessa dopo Ventura e Gattuso"
- 19:56 SM - Bisseck, annuncio in settimana? Con Carlos dialogo costante
- 19:32 Dall'Inter alla Napoli Women: le parole di Pleidrup, Romanelli e Mihelic
- 19:17 Romano: "Bisseck accetta le condizioni dell'Inter, rinnovo imminente"
- 19:03 Pirlo CT scelta di Maldini: Cairo e Marotta si erano espressi per Conte
- 18:49 Kamate, il Palermo insiste per averlo in prestito la prossima stagione
- 18:34 Milan, pari di rimonta nell'amichevole contro il Celtic
- 18:20 Serie A, con Philadelphia i fantallenatori premieranno il Coach of the Month
- 18:05 Maltempo a Karlsruhe, bosco cittadino accessibile per la partita di domani
- 17:51 Cocchi, primi minuti col Padova: gioca un tempo nel match con l'Ospitaletto
- 17:42 Per il Karlsruher saluti da Yann Bisseck: "Ci vediamo allo stadio"
- 17:30 FcIN – Perisic aspetta l'Inter, rischio déjà-vu. Un altro nome perde quota
- 17:15 videoL'Inter saluta il ritiro di Donaueschingen: ora rotta su Karlsruhe
- 17:01 SM - Cambio di agente per Guela Doué: entra in scuderia con Dembélé
- 16:48 UFFICIALE - Naja Mihelic firma e passa al Napoli. Trevisan va al Sassuolo
- 16:35 La Russa sul mercato Inter: "Voglio capire cosa ha in mente Chivu"
- 16:20 Inter su Romero, De Zerbi: "Il mercato del Tottenham non è finito"
- 16:14 Braida: "Palestra al Chelsea? Non possiamo competere con le inglesi"
- 16:00 La Russa invoca l'intervento divino: "Pirlo CT? Che Dio ce la mandi buona"
- 15:45 Riecco Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di lavoro alla Pinetina
- 15:34 Givairo Read nome per la fascia destra, ma irrompe il Nottingham Forest
- 15:20 videoIn giro per il ritiro di Donaueschingen con Zielinski e Palombo
- 15:05 videoTschüß, Donaueschingen! FcInterNews ti saluta e ti presenta
- 14:53 Sponsor di maglia, Real Madrid a 240 mln. L'Inter e le italiane lontanissime
- 14:39 L'IC di Pforzheim presente alla seduta open: "Domenica vinceremo 3-1"
- 14:25 Karlsruher, Senft: "Con l'Inter in formazione tipo? Impossibile, ecco perché"
- 14:10 Berti ricorda i vecchi ritiri: "Erano più semplici. Guidavo io il furgone..."
- 14:00 videoAllenamenti conclusi, l'Inter pronta a salutare Donaueschingen
- 13:50 Blid conferma: Bisseck rinnova con l'Inter. Con buona pace del Bayern
- 13:43 Ripert: "La seconda stella Inter? La vincemmo nella tournée in Giappone"
- 13:29 Palermo, ufficializzato Bozzolan ora Osti viaggia spedito su Kamaté
- 13:14 Stadi, Abodi: "Milano problema da risolvere. Ma i club vogliono andare avanti"
- 13:00 Domani Karlsruher-Inter: dove vedere l'amichevole in TV
- 12:45 UFFICIALE - Inter Women, Romanelli rinnova e va in prestito al Napoli
- 12:30 fcinNiente formule creative, l'Inter vuole Romero a titolo definitivo: le cifre
- 12:16 L'allenatore dell'Aasen: "Un privilegio giocare contro l'Inter"
- 12:02 Abodi: "Nazionale, un azzardo tirare fuori il nome di Guardiola"
- 11:48 Pastorello: "Lukaku vice-Hojlund? Difficile accettare questa impostazione"
- 11:34 videoUltima seduta prima del trasferimento a Karlsruhe: out Massolin e Asllani
- 11:20 UFFICIALE - Inter Women, Caroline Pleidrup in prestito al Napoli
- 11:05 Graziani: "Tifosi interisti, state tranquilli. Mercato, serve uno alla Conceicao"
- 10:50 Mauro: "Nazionale, con Guardiola hanno fatto tutti una brutta figura"
- 10:35 videoInter, ultimo allenamento a Donaueschingen: presente Marotta
- 10:18 Seba Esposito: "Pio è un orgoglio, non farà gli errori che ho fatto io"
- 10:04 Stasera apre il 'Magna Graecia Film Festival': Ausilio ospite a Soverato
- 09:50 Douglas Costa: "Sapevo che mi voleva l'Inter, ma alla Juve non puoi dire no"
- 09:35 CdS - Riecco Calhanoglu, Bonny e Sucic. Asllani-Massolin, tournée a rischio
- 09:20 Romano: "Inter-Romero, il Tottenham apre. Ingaggio? Serve una scelta"
- 09:10 GdS - Inter-Romero, la chiave nella formula: operazione 'alla Akanji'
- 09:00 TS - Karlsruher-Inter: Diouf, Stankovic e Pavard tra i tre motivi di interesse
- 08:50 TS - Inter-Romero, lo stipendio non è un problema. Il Tottenham attende altre proposte
- 08:40 TS - Inter, tema rinnovi sul tavolo: settimana prossima tocca a Bisseck
- 08:30 TS - Inter-Esposito fino al 2031: ieri incontro positivo con Giuffredi
- 08:25 CdS - Thuram torna con una grinta speciale. Mercato? Mai uno sbocco
- 08:15 Inter, avanti tutta per Romero: pronta la sfida a Chelsea, Arsenal e Barça
- 00:01 fcinAppiano si rifà il look: ecco il progetto, dalla prima squadra alle giovanili
- 00:00 L'Inter 'lumaca' resta davanti
- 23:42 SI - Romero, l'Inter ha fissato la cifra. Contatti diretti col Tottenham
- 23:28 Pastorello: "Acerbi può fare comodo a tutti. Ma dopo Lazio e Inter..."
- 23:15 Monza, successo di pregio in amichevole: Galatasaray battuto 2-0
- 23:00 Olé - Romero-Inter, un altro agente chiamato ad agevolare la trattativa
- 22:50 GdS - Come giocherebbe Romero nell'Inter? Ci sarebbe un 'sacrificato'
- 22:41 Champions League, 2° turno preliminare: Kairat sconfitto dall'Omonia
- 22:26 Cagliari, Zappa: "Palestra c'entrava poco con noi, era 2 categorie sopra"
- 22:12 Svelati i gironi dei tornei giovanili dall'U18 all'U15: le avversarie dell'Inter