Il deputato del PD Lacarra chiede al ministro e al governo di prendere una posizione dopo l'acquisto da parte di Claudio Lotito, che è anche senatore, delle Reggina in Serie D. Il tema delle multiproprietà, dunque, torna in auge dopo esserlo già stato negli anni passati. Lacarra ha depositato "un atto di sindacato ispettivo per chiedere la conferma del divieto di multiproprietà stabilito dall'articolo 16-bis delle Noif, in netto contrasto con l'orientamento reso esplicito il 20 luglio scorso da Claudio Lotito, presidente della Ss Lazio e nuovo proprietario della Reggina", si legge su TMW.