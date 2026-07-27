L'Inter ha voluto dedicare un messaggio d'auguri a Goran Pandev Milito nel giorno in cui spegne 43 candeline. Un'occasione per ricordare le sue gesta compiute con la maglia della Beneamata: "Umile, silenzioso ma pieno di talento e intelligenza calcistica: Goran Pandev è stato un elemento fondamentale dell'Inter che nel 2010 ha conquistato il Triplete - si legge sul sito del club milanese -.
Arrivato in Italia nel 2001 all'età di 18 anni, Goran è cresciuto nel vivaio nerazzurro: con la Primavera dell'Inter ha vissuto una stagione magica, vincendo campionato e Torneo di Viareggio nel 2002. Dopo aver giocato per Spezia, Ancona e Lazio, Goran è tornato in nerazzurro nel mese di gennaio del 2010: un innesto decisivo per l'Inter, che ha trovato un assetto tattico funzionale e vincente per riuscire a conquistare campionato, Coppa Italia e Champions League. L'attaccante macedone ha collezionato in totale 69 presenze e 8 gol con la maglia nerazzurra, regalando ai tifosi momenti di gioia indimenticabili: basti pensare al gol su punizione nel derby vinto 2-0 contro il Milan il 24 gennaio 2010 o alla straordinaria rete in pieno recupero contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena negli ottavi della Champions League 2010/11, gol decisivo per il passaggio del turno dopo una rimonta incredibile. Dal suo ritorno a Milano Goran ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Champions League del 2010.
Nato a Strumica, in Macedonia del Nord, il 27 luglio 1983, Goran Pandev compie oggi 43 anni: tanti auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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