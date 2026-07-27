Arriva ovviamente anche il commento del presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caos scoppiato nelle ultime ore intorno alla Nazionale. Ospite del quotidiano Il Sole 24 Ore per la presentazione della 20esima edizione dell'Indice di Sportività, Malagò ha spiegato: "Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia. Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare. Lo stiamo facendo, anche tra mille complessità, perché c'è da fare una trasformazione. C'è da tenere conto che siamo un Paese prima che era calciocentrico, oggi non lo siamo più perché ci sono anche tanti altri sport".