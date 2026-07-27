Dopo l'amichevole vinta ieri contro il Karlsruher, Mattia Marello, schierato titolare nel primo tempo da Cristian Chivu, ha espresso le sue sensazioni anche ai microfoni di Sky Sport: "Chiaramente non è una cosa normale giocare dal primo minuto con questa grandissima squadra davanti a 30mila spettatori. Sono contento della fiducia del mister e dei compagni, ho cercato di essere me al 100%, giocando come faccio di solito e facendo il possibile per la squadra".

Ma che insegnamenti sta prendendo dai giocatori più esperti? "In ogni allenamento cerco di prendere il più possiible, guardare tutti i movimenti che fanno loro e metterli nel mio gioco. Ognuno ha un gioco suo, io cerco di rubare il più possibile". 

Sezione: News / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 16:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.