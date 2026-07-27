Ospite della 'Nuova DS' ieri sera, Fulvio Collovati ha espresso la sua perplessità circa la mossa dell'Inter di andare all-in su Cristian Romero per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione: "Faccio una telefonata a De Zerbi (manager del Tottenham, ndr) e gli chiedo cosa ne pensa realmente di Romero. A sentire qualcuno, sembra che stiamo parlando di Rudi Krol. L'Inter non ha bisogno di buoni difensori, ma di ottimi difensori. Andate a vedere quanti gol ha preso l'Argentina al Mondiale", il pensiero del campione del mondo 1982. 

Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 10:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.