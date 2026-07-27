Ospite della 'Nuova DS' ieri sera, Fulvio Collovati ha espresso la sua perplessità circa la mossa dell'Inter di andare all-in su Cristian Romero per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione: "Faccio una telefonata a De Zerbi (manager del Tottenham, ndr) e gli chiedo cosa ne pensa realmente di Romero. A sentire qualcuno, sembra che stiamo parlando di Rudi Krol. L'Inter non ha bisogno di buoni difensori, ma di ottimi difensori. Andate a vedere quanti gol ha preso l'Argentina al Mondiale", il pensiero del campione del mondo 1982.