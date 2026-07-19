Testimonial d'eccezione per il lancio della maglia Away dell'Inter 2026/27. Anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha indossato la divisa, cimentandosi in una sfida di baseball. Una challenge superata a pieni voti da Pupi che ha anche ricevuto un premio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 21:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.