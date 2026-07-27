Alessandro Bastoni deve continuare a giocare per l'Inter o provare un'esperienza in una big straniera? Una domanda a cui l'agente Andrea D'Amico ha risposto così, nel corso della sua ospitata alla 'Nuova DS': "In queste scelte, è fondamentale l'interlocuzione con l'allenatore, sia quello che hai sia quello che potresti avere - le sue parole -. Una grande squadra cambia per due motivi: per avere un vantaggio economico importante o perché ha delle rassicurazioni migliori sotto il profilo del gioco. Bisogna considerare questi due aspetti, per cui gli consiglierei di valutare queste cose prima di decidere".