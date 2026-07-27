"Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale", con queste parole in una storia Instagram pubblicata questa mattina, Andrea Pirlo conferma di essere fuori dalla corsa per il posto di nuovo commissario tecnico dell’Italia. Sembrava mancare solo l’ufficialità per l’ex tecnico della Juventus, ma il caso legato all'accordo con Fonbet ha cambiato i piani della FIGC. Ora, secondo i betting analyst di Snai e Sisal, si torna alle origini, al duello che aveva infiammato le prime settimane dell’estate. In pole torna prepotentemente Antonio Conte, offerto a 2,00, nome caldo anche qualche giorno fa dopo il rifiuto di Pep Guardiola, in vantaggio su Roberto Mancini, nonostante il condottiero di Euro 2020 avesse rivelato l’assenza di contatti con i nuovi vertici della Figc. Il suo ritorno in azzurro paga 3,25 volte la posta.

In queste settimane di continui ribaltoni però, impossibile non considerare gli outsider: chiudono il podio virtuale Stefano Pioli e Raffaele Palladino a 9,00. Se l’ex Milan è un nome già “caro” a Paolo Maldini, il tecnico campano potrebbe essere la sorpresa delle ultime ore. Staccato a 20,00 il capitano dell’ultimo Mondiale, Fabio Cannavaro, stessa quota di Thiago Motta, ormai senza panchina dall’addio alla Juventus.