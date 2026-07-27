Dopo le voci delle ultime settimane che volevano Inter e Juventus sulle sue tracce, adesso è il Como a provare l'assalto per il difensore Jhon Lucumì. Secondo Fabrizio Romano, il club lariano ha avviato i contatti col Bologna, che ha dato il via libera alla partenza del giocatore grazie anche alle parole dei giorni scorsi dell'amministratore delegato Claudio Fenucci.

Sezione: Mercato / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 18:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.