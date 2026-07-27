Dopo le voci delle ultime settimane che volevano Inter e Juventus sulle sue tracce, adesso è il Como a provare l'assalto per il difensore Jhon Lucumì. Secondo Fabrizio Romano, il club lariano ha avviato i contatti col Bologna, che ha dato il via libera alla partenza del giocatore grazie anche alle parole dei giorni scorsi dell'amministratore delegato Claudio Fenucci.