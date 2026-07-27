In giornata ci sono stati nuovi contatti tra l'Inter e John Stones per anticipare la concorrenza della Juventus. Il difensore inglese, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha dato l'ok verbale all'Inter: è pronto un contratto biennale a 4 milioni di euro per il difensore inglese. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e la fresca medaglia di bronzo ai Mondiali. Stones, dopo un breve periodo di riflessione post-Mondiale, ha dunque scelto di sposare la causa nerazzurra e, stando anche a Fabrizio Romano, l'affare è in chiusura in questi minuti.

Restano ora da definire i dettagli della trattativa, ma sembra che ormai ci siamo e l'Inter potrà accogliere un pezzo pregiato tra i parametri zero.